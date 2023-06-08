На Кубани грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Трагедия произошла на станции Васюринская. Фото: Светлана Макеева

В Краснодарском крае грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего молодого человека. Авария произошла на станции Васюринская. Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

- Установлено, что машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, но парень на них никак не отреагировал. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

На месте работает следственно-оперативная группа. В настоящее время предстоит установить все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.