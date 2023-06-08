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НовостиПолитика8 июня 2023 19:25

Вузы Кубани войдут в альянс высших учебных заведений России и Белоруссии

Учебные заведения будут вести совместную исследовательскую работу
Евгения ХАЛИКОВА
Момент подписания соглашения. Фото: t.me/trubilin_ai

Момент подписания соглашения. Фото: t.me/trubilin_ai

Кубанский и Воронежский государственные аграрные университеты, а также Белорусские госсельхозакадемия и госуниверситет подписали четырехстороннее соглашение в сфере науки и образования. Вузы будут совместно разрабатывать и реализовывать образовательные программы среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования.

- Также в рамках соглашения будет осуществляться обмен профессорско-преподавательским составом. Студенты и преподаватели смогут участвовать в международных программах и грантах и вести совместные научно-исследовательские и экспериментальные проекты, - рассказал ректор КубГАУ Александр Трубилин.

Соглашение было заключено в рамках заседаний Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.