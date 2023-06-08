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НовостиПроисшествия8 июня 2023 19:42

В Адыгее водитель трактора получил травмы после столкновения с грузовиком

Авария произошла 8 июня в Адыгейске
Евгения ХАЛИКОВА
Водитель трактора с травмами попал в больницу. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

Водитель трактора с травмами попал в больницу. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

Госавтоинспекцией города Адыгейска проводится проверка по факту столкновения грузовика и трактора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла 8 июня примерно в 17:00 на 1351-м километре федеральной трассы М-4 «Дон».

- Предварительно установлено, что 51-летний водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутно идущим трактором, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии 26-летний житель Краснодарского края, управлявший трактором, съехал с проезжей части, а затем спецтехника перевернулась. Тракторист получили множественные травмы и был доставлен в больницу.