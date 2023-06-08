Найден новый подрядчик для ремонта моста через реку Сухой Аушедз в Абинском районе

Мост через реку Сухой Аушедз. Фото: t.me/karpenkoNovoross

Ремонтом моста через реку Сухой Аушедз в Абинском районе займется компания из Новороссийска. Она сменит коллег из Ростова-на-Дону, которые приступили к строительным работам еще четыре года назад, но так и не довели до конца. В связи с необходимостью корректировки проектной документации ремонтные работы моста были приостановлены, а контракт был расторгнут.

- Ремонт моста будет завершен в 2023 году. Этот мост очень ждут жители Абинского района. Отремонтировать его главу региона просили жители станицы Мингрельской. Для местных жителей это транспортная артерия, - рассказал президент «Союза дорожников Кубани» Александр Карпенко.

Для удобства местного населения на время ремонта обустроили временную объездную дорогу и временный мост. Всего же в Краснодарском крае более двухсот аварийных мостов, которые требуют капитального ремонта и реконструкции.