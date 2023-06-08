Жителя Адыгеи, забившего сожительницу до смерти, будут судить

Жителя Адыгеи будут судить за убийство сожительницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя аула Уляп Республики Адыгея отправят под суд за избиение сожительницы. Как рассказали в следкоме, мужчина ногами и руками забил женщину до смерти. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего».

- Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который в марте 2023 года в состоянии алкогольного опьянения нанес своей сожительнице тяжелые травмы, повлекшие по неосторожности ее смерть, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

В ходе допроса мужчина вину признал и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.