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НовостиПроисшествия8 июня 2023 20:21

Жителя Адыгеи, забившего сожительницу до смерти, будут судить

Расследование уголовного дела завершено
Евгения ХАЛИКОВА
Жителя Адыгеи будут судить за убийство сожительницы.

Жителя Адыгеи будут судить за убийство сожительницы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя аула Уляп Республики Адыгея отправят под суд за избиение сожительницы. Как рассказали в следкоме, мужчина ногами и руками забил женщину до смерти. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего».

- Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который в марте 2023 года в состоянии алкогольного опьянения нанес своей сожительнице тяжелые травмы, повлекшие по неосторожности ее смерть, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

В ходе допроса мужчина вину признал и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.