На Кубани за две недели из-за дождей под воду ушли 858 домов и 2700 дворов

Сильней всего пострадал Лабинский район. Фото: t.me/mingochskk

В Краснодарском крае за две недели в результате проливных дождей оказались потопленными 858 домовладений и 2700 придомовых территорий. Данные опубликовала пресс-служба министерства ГО и ЧС по региону. Непогода прошлась по 11 муниципалитетам, в девяти из них был объявлен режим ЧС.

- В результате комплекса метеоявлений оказались подтопленными Лабинский, Новокубанский, Абинский, Апшеронский, Курганинский, Мостовский, Кореновский, Гулькевичский, Кущевский, Крыловской и Новокубанский районы, а также Армавир, - уточнили в ведомстве.

В поселке Псебай после прохождения града была повреждена кровля на 47 домах. Работы по откачке завершены практически везде, кроме Лабинского и Новокубанского районов. Во всех пострадавших муниципальных образованиях продолжаются работы комиссий по обследованию.