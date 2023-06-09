В Краснодаре 9 июня воздух прогреется до 29 градусов

Погода в Краснодаре 9 июня будет ясной

9 июня в Краснодаре продолжит греть солнышко, дождей не ожидается.

- Сегодня погоду в большинстве регионов южной части Европейской России сформирует барический максимум. Его стараниями облаков в небе над Кубанью будет немного и вновь обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам усилить дневной прогрев, - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха будет держаться на отметках 29 градусов. Ветер восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу, 10 июня, в регион вернутся грозовые ливни, что ограничит дневной прогрев.