На Кубани компенсируют до 30% затрат на разработку дронов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае создали новые меры поддержки, которые позволяют разработчикам беспилотников компенсировать часть убытков. Власти готовы предоставить производителям льготные займы и компенсировать до 30% затрат.

– Кубань планирует нарастить выпуск беспилотников и продукции электронной промышленности. В этом году предусмотрели гранты на разработку летательных аппаратов – до 2,5 млн рублей на образец. Сегодня край – единственный регион, который дает такие компенсации, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Серийное производство дронов на одном из заводов Кубани уже налажено. Сейчас производятся востребованные дроны-камикадзе, в начале августа планируется отгрузка.

Для дальнейшего развития направления в крае планируют открыть первый ИТ-парк. Он объединит бизнес-инкубатор и дата-центр ИТ-проектов, площадку для подготовки молодых специалистов.