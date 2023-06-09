На таможне в Сочи выявили криминальную схему ухода от уплаты таможенных платежей

Фото: Южной оперативной таможни

Сотрудники Южной оперативной таможни выявили нарушения при ввозе автомобиля территорию России из Абхазии через пропускной пункт в Адлере.

- Группой лиц была организована незаконная схема по ввозу легкового автомобиля из Абхазии для дальнейшей перепродажи в Киргизию. 38-летний житель Новошахтинска предоставил в таможенные органы поддельные документы о том, что он является водителем абхазской организации. Мужчина ввез в Россию автомобиль Lexus GX470, под видом транспортного средства, предназначенного для перевозки пассажиров без уплаты таможенных платежей, - сообщили в Южной оперативной таможни.

Мужчина перегнал машину в Россию, получив оплату за свои услуги. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.