Житель Кубани погасил крупный долг по алиментам после лишения прав

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Житель Тбилисского района задолжал по алиментам 627 тысяч рублей. Тогда выбивать деньги пришли приставы. Они лишили мужчину права водить машину.

- Мужчина уклонялся от оплаты алиментов и всячески скрывался от судебных приставов. В связи с этим, приставы ограничили должника в специальном праве на управление автотранспортным средством, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

После таких мер, чтобы вернуть права, должник полностью погасил долг и устроился на работу, чтобы вовремя перечислять деньги на содержание собственного ребенка.