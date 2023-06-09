Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 6:43

Житель Кубани погасил крупный долг по алиментам после лишения прав

Кроме этого, мужчина нашел работу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Работа в данном направлении продолжается

Работа в данном направлении продолжается

Житель Тбилисского района задолжал по алиментам 627 тысяч рублей. Тогда выбивать деньги пришли приставы. Они лишили мужчину права водить машину.

- Мужчина уклонялся от оплаты алиментов и всячески скрывался от судебных приставов. В связи с этим, приставы ограничили должника в специальном праве на управление автотранспортным средством, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

После таких мер, чтобы вернуть права, должник полностью погасил долг и устроился на работу, чтобы вовремя перечислять деньги на содержание собственного ребенка.