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НовостиОбщество9 июня 2023 6:49

Ушаковцы вновь завоевали олимпийское золото

По итогам Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» победителем в направлении «Транспорт» стал Виктор Сахнов, курсант ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова
Василина КОПЫЛОВА
Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Почти 670 тысяч российских студентов, 73 направления, ребята из ведущих вузов страны. Так уже в шестой раз проходила Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал». Мероприятие поддерживает платформа «Россия – страна возможностей». Соревнование включает в себя несколько этапов: отборочный тур, полуфинал, финал, защита. В этом году в направлении «Транспорт» победителем стал представитель Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова Виктор Сахнов.

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

- При выполнении задания мне очень помогли образовательные форумы, которые проводятся в рамках Олимпиады. Я участвовал в двух из них: от Российского университета транспорта и в Нефтегазовом, который организовывал Тюменский государственный университет. На форумах как раз и учили решать сложные и объемные задачи в очень короткий срок. Конечно, такой ответственный конкурс - это не только проверка знаний, но и серьезное испытание для силы духа. Для меня важен не только сам факт победы, но и ретроспектива ежедневной работы над собой, преодоление внутренних барьеров, которые раньше препятствовали достижению такого высокого результата, - считает победитель конкурса Виктор Сахнов (четвертый курс Ушаковки, специальность «Технология транспортных процессов»).

Виктору удалось справиться с основным кейсом от РЖД, набрав наибольшее количество баллов. Вместе с Сахновым от Ушаковки уже третий год принимали участие в состязании Сергей Колбасин и Мария Баловнева.

В задачу Виктора входило внедрить дополнительную услугу на железнодорожном вокзале «Ярославль». Что он блестяще и осуществил. И помимо диплома Золотого медалиста, получил денежную премию в 200 тысяч рублей. Плюс теперь он сможет пройти стажировку в одной из 500 крупнейших компаний России, на его выбор. И поступить без экзаменов в магистратуру почти что любого профильного вуза страны.