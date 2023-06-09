Штормовое предупреждение объявили в Краснодаре с 9 по 12 июня

На Краснодарский край надвигается гроза

В Краснодаре распространили штормовое предупреждение. В кубанской столице с 9 по 12 июня ожидается дождь.

- С вечера 9 по 12 июня местами в крае и в городе Краснодаре ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, - сообщили в ЕДДС города.

Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных служб – «112».