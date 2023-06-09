В Сочи в ДТП с фурой и уборочной техникой погиб 45-летний рабочий

Фото: mvd_23

Рано утром 9 июня в Хостинском районе Сочи произошло смертельное ДТП. Погиб один человек.

- В 4:45 в дежурную часть УВД по Сочи поступило сообщение о ДТП на объездной дороге. Предварительно установлено, что водитель фуры Volvo не справился с управлением и допустил столкновение с уборочной техникой, которая стояла у обочины и производила работы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии погиб 45-летний рабочий. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.