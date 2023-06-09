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НовостиОбщество9 июня 2023 8:19

В центре Краснодара временно ограничат движение 12 июня

В городе пройдет краевое мероприятие, посвященное Дню России
Светлана ОВДЕЙ
Движение ограничат с 6:00 и до окончания мероприятия Фото: krd.ru

Движение ограничат с 6:00 и до окончания мероприятия Фото: krd.ru

В центре Краснодара временно ограничат движение 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Несколько участков улиц перекроют для проведения мероприятия, посвященного Дню России.

Так, с 6:00 и до окончания мероприятия водители не смогут проехать по улице им. Буденного от Красной до Митрофана Седина. Кроме того, будет временно ограничат движение на участке улицы Красноармейской от Длинной до Кузнечной.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

– Освобождать от транспорта эти участки и улицу Длинную от улицы Красноармейской до улицы Коммунаров начнут 11 июня с 22:00, – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Отмечается, что 12 июня на этих улицах с 6:00 и до окончания мероприятия организуют стоянки для транспорта.