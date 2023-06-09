В Ростовской области подросток изнасиловал за гаражами ученицу 3 класса

Расследование продолжается

В одном из городов на западе Ростовской области 14-летний подросток изнасиловал 10-летнюю ученицу третьего класса за гаражами.

- Подросток схватил девочку и надругался над нею, а после стал угрожать последствиями в случае, если девочка расскажет обо все взрослым. Школьница молчала почти месяц. Но мама, видя, что ребенок стал замкнутым, вывела ее на разговор, - сообщает «КП»-«Ростов-на-Дону».

Семья пошла в полицию. В отношении подростка возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест. Уроки сейчас для мальчика проводят в дистанционном формате. Известно, что Иван из многодетной семьи. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних никогда не состоял. Подростку грозит до 10 лет колонии.