Мужчину арестовали Фото: кадр из видео

Суд арестовал мужчину, избившего 15-летнего школьника в лифте в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло 22 мая в доме № 69 на улице Восточно-Кругликовской. По словам матери подростка, неизвестный зашел в лифт с ее сыном. В кабине он начал спрашивать подростка, что тот здесь делает. Школьник ответил незнакомцу, что живет в многоэтажке.

Но 31-летний мужчина, не поверив подростку, выхватил портфель и набросился на него с кулаками. В результате у парня разбиты нос, губы, сломаны два зуба и поврежден телефон.

– Затем злоумышленник скрылся, в связи с чем после возбуждения уголовного дела был объявлен в розыск и вскоре задержан, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР,

Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

– Суд принял во внимание, что обвиняемый скрывался от органов предварительного следствия и не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.