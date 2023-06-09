Странам ЕАЭС бесплатно предоставят землю под гостиницы на курорте «Новая Анапа» Фото: Максим ПЕСКОВ

Странам ЕАЭС бесплатно предоставят землю под гостиницы на курорте «Новая Анапа». Поучаствовать в реализации курортного проекта странам Евразийского экономического союза предложил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выставке «Евразия – наш дом»

– Что касается «Новой Анапы», то мы хотели бы странам ЕАЭС предложить построить каждому свою гостиницу имени своей страны. Землю дадим бесплатно и льготы, – цитирует Чернышенко ТАСС.

При реализации проекта «Новая Анапе» планируется создание 25 тысяч номеров. При его подготовке проведут открытый всероссийский конкурс с международным участием на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, прирост в сфере отечественного туризма составляет 25%.

- Министерство экономического развития нашло очень интересный формат, который мы предлагаем нашим коллегам, - это строительство новых отелей, запуск в течение одного года - от проектирования до ввода в эксплуатацию, – сказал вице-премьер.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, туризм позволит сшить евразийское пространство.