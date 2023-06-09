В Херсонскую область направили три тонны питьевой воды и продукты Фото: пресс-служба администрации Сочи

Новую партию гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Гуманитарный груз передали мирным жителям Херсонской области, наиболее всего пострадавшей при затоплении после разрушения Каховской ГЭС. В новый регион, в частности, направили три тонны питьевой воды и продукты.

Всего из Сочи в зону боевых действий за все время доставили более 230 тонн гуманитарного груза. Это предметы первой необходимости, продукты и лекарства и для сочинцев, участвующих в СВО, и для мирных жителей новых регионов страны, и полевых госпиталей.

Жители курорта занимаются сбором и доставкой гуманитарного груза на постоянной основе. Помощь в зону боевых действий направляют еженедельно.

– Необходимые грузы собирают депутаты, меценаты, общественники и неравнодушные жители, – отметила замглавы города Галина Москалева.