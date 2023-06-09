Увидеть большой балет теперь можно всего за 100 рублей

Благодаря технологии дополненной реальности сторублевая российская купюра стала сценой для виртуального представления сериала «Балет». Чтобы стать зрителем балетного представления, нужно просто зайти на сайт, навести камеру смартфона на здание Большого театра и наслаждаться.

- Мне нравится, когда балет и технологии объединяются. Такие проекты позволяют заинтересовать молодых зрителей, привлечь широкую аудиторию и открывают новые перспективы для творчества и искусства, - считает Анита Пудикова, артистка балетной труппы Большого. В исполнении именно этой балерины можно увидеть (благодаря дополненной реальности) прекрасный танец. Каждое движение, даже мимику.

Для этого была применена технология волюметрик-съемки. «Взгляд» 56-ти камер машинного зрения, обработанный специальными программами, в итоге дал трехмерное движущееся изображение. Партнерами уникального проекта выступили СберМаркетинг и AR/VR Лаборатория Сбера (специалисты первой и единственной отечественной волюметрик-студии).

В прошлом месяце на протяжении нескольких вечеров в центре Москвы можно было наблюдать необычный перформанс. На Кузнецком мосту, в окнах одного из зданий прохожие видели балетное представление. Теперь такое удовольствие доступно любому обладателю смартфона и простой сторублевой купюры.

- Создавая эти проекты, мы хотели дать самой широкой аудитории возможность соприкоснуться с балетом в нестандартном и высокотехнологичном формате. Мы всегда стремимся к тому, чтобы знакомство с контентом Wink было для зрителя интересным и необычным, затрагивало его эмоции, - комментирует Юлия Решетова, директор по маркетингу массового сегмента компании «Ростелеком».

Захватывающе красивый сериал «Балет» (18+) – это искренняя история о «жизни в искусстве» и о том, какую цену часто приходится платить за такую жизнь. В главной роли - балерины Руты Майерс – актриса Алла Сигалова. В середине 1980-х Рута покинула СССР и осталась жить и работать заграницей. В наши дни новый директор театра (его играет Федор Бондарчук) неожиданно приглашает теперь всемирно известную балерину и хореографа в Россию. Поставить спектакль. Возвращение Руты Майерс оборачивается для труппы серией скандалов. Всплывают старые обиды, плетутся новые интриги. Постепенно становится понятно, кто сорок лет назад подставил приму, вынудив остаться на Западе. Будет ли она сегодня мстить своим обидчикам? И отпустит ли прежнюю любовь?

В сериале «Балет» также сыграли Ирина Апексимова, Игорь Гордин, Петр Райков, Лиза Янковская, Полина Агуреева, Елена Морозова, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков и многие другие любимые российские актеры. Режиссер - Евгений Сангаджиев, ранее снявший нашумевший сериал HAPPY END и другие фильмы.

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