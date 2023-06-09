Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото из архива КП

Следком подключился к проверке нападения мужчины на 9-летнего мальчика с нарушением слуха в Краснодаре. В настоящее время решается вопрос о передаче материалов из полиции в краевое управление СК.

Напомним, все произошло на детской площадке во дворе многоэтажек по улице Пономаренко. Неизвестный мужчина подошел к 9-летнему ребенку и ударил его по голове с такой силой, что школьник упал и потерял слуховые аппараты.

Как оказалось, у ребенка от удара было травмировано ухо. После произошедшего отец мальчика написал заявление в полицию, которая, в свою очередь, нашла очевидцев и организовала проверку.

– По указанию руководителя краевого следственного управления Андрея Константиновича Маслова следователями следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии из органов полиции данного материала проверки и передаче его в следственные органы регионального управления СКР для проведения полной и всесторонней проверки, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Следователи, в частности, установят личность, мотивы нападавшего и все обстоятельства происшествия.