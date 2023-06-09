В Краснодаре осудили 16 сотрудников колл-центров за обман жителей на 7 млн рублей

С подсудимых также взыскали сумму ущерба Фото из архива КП

В Краснодаре осудили 16 сотрудников колл-центров. Обвиняемые похитили у жителей 7 млн рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в 2016 году подсудимые создали мошенническую организацию и обманывали жителей через интернет. Они организовали несколько колл-центров на Кубани и в Адыгее. Получая незаконно клиентские базы интернет-магазинов, продававших косметику и БАДы, сотрудники обзванивали клиентов.

Мошенники рассказывали покупателям, что те приобрели некачественный товар. За это якобы можно получить компенсацию с поддержкой со стороны сотрудников госорганов. Однако за помощь клиенты магазинов должны были заплатить. В результате мошенники обманули жителей на сумму около 7 млн рублей. Вину каждого из них суд счел доказанной.

– Организаторам преступлений, среди которых двое мужчин и четыре женщины, судом назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 12 лет и 6 месяцев до 14 лет с отбыванием наказаний в колониях общего и строгого режимов. Участникам преступного сообщества назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колониях общего режима. Осужденным женщинам, имеющим детей, суд отсрочил реальное отбытие наказание до достижения ребенком возраста 14 лет, – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Кроме того, суд взыскал сумму ущерба и сохранил арест на имущество в счет обеспечения приговора в удовлетворении исков. Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил