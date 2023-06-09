На Кубани посчитали все целебные источники и грязи

В санаториях доступны 105 бальнеологических и 96 грязевых отделений Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани провели инвентаризацию лечебных вод и грязей. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Всего в региональных санаториях доступны 105 бальнеологических и 96 грязевых отделений.

– Для их дальнейшего развития и открытия новых учреждений, мы провели инвентаризацию природных месторождений, – отметил глава региона. – С каждым годом Краснодарский край пользуется все большей популярностью у туристов, поэтому мы стремимся создавать все условия для их комфортного круглогодичного отдыха.

В настоящее время на Кубани разведаны 43 месторождения минеральных вод, в том числе 14 неиспользуемых. Кроме того, в регионе насчитывается пять месторождений лечебных грязей, два из которых находятся в нераспределенном фонде. Уточняется, что краевое министерство курортов ищет потенциальных инвесторов для создания туробъектов на свободных источниках и скважинах.

Для развития бальнеологии одним из перспективных муниципалитетов считают Апшеронский район. В муниципалитете разведаны месторождения йодо-бромных вод – Южно-Хадыженское и Апшеронское, а также соляно-щелочной воды – Нефтяное. Так, в районе планируют создать термальный курорт. Инвестор, в частности, обновит лечебные и спальные корпуса, построит открытый и закрытый бассейны и приведет в порядок территорию. После работ здесь расконсервируют скважину лечебных вод для бальнеологии.