Юрий Бурлачко: «Мы всегда готовы оказывать содействие муниципальным образованиям»

Сегодня председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел заседание круглого стола по вопросам развития Ленинградского района. Мероприятие состоялось в рамках проведения традиционных дней муниципалитетов в ЗСК.

Заседание круглого стола стало продолжением работы, начатой краевыми парламентариями в Ленинградском районе. Предваряя обсуждение, Юрий Бурлачко напомнил, что он также побывал в муниципалитете, ознакомился с его проблемами и перспективами, оценил сложившуюся ситуацию.

«Ленинградский район по праву считается одним из лидеров кубанского АПК. Производимая здесь продукция известна далеко за пределами края. Позитивная динамика характерна и для промышленных предприятий района. Спрос на продукцию отрасли переработки сельхозпродукции сейчас высок и стабилен. Это открывает экономике района дополнительные возможности. Надо думать, как использовать эту благоприятную конъюнктуру», - задал тон обсуждению Юрий Бурлачко.

В числе сдерживавших факторов председатель ЗСК выделил высокий процент изношенности водопроводных и тепловых сетей, отсутствие инвестпрограмм организаций, осуществляющих водоснабжение населения и водоотведение, неутвержденные тарифы за подключение к централизованным системам.

Председатель аграрного комитета Сергей Орленко отметил стабильное состояние отрасли животноводства в районе. Между тем тревогу вызывает ситуация в малых хозяйствах, где имеет место сокращение стада. Юрий Бурлачко обратился к главе района со следующим:

«Сохранение поголовья – одна из ключевых задач. Его снижение недопустимо. Принятые в крае законы позволили нам впервые в постсоветской истории региона, за последние пять лет увеличить стадо КРС на 33 тысячи голов. На этом останавливаться никто не собирается. Прошу уделить данному вопросу особое внимание».

Все данные в ходе заседания рекомендации войдут в резолюцию. Итоговый документ станет основой для подготовки постановления Законодательного Собрания и дорожной картой по дальнейшему развитию Ленинградского района. Юрий Бурлачко подвёл итоги заседания:

«Мы всегда готовы оказывать содействие муниципальным образованиям. Обозначенные сегодня проблемы понятны, варианты их решения мы включим в дорожную карту и будем держать на контроле. По истечение года проконтролируем ход их исполнения».