В Крымске индустриально-строительный техникум получил статус регионального образца Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Крымске индустриально-строительный техникум получил статус регионального образца. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Это первое учреждение среднего образования на Кубани, защитившее проект по внедрению бережливых технологий по программе «Эффективный регион».

В 2022 году в техникуме открыли учебную площадку «Фабрика процессов». На ней студенты оптимизируют процесс укладки плитки. Отмечается, что площадка рассчитана на обучение более 100 человек ежегодно. Комиссия оценила критерии местного и регионального уровней на 100%.

– Уверен, что разработанные успешные практики станут готовым решением для внедрения в других образовательных организаций региона, – отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

По программе «Эффективный регион» в крае оптимизируют процессы учреждения соцсферы. Региональный центр компетенций оказывает поддержку при внедрении бережливых технологий в сфере здравоохранения, образования, санаторно-курортной отрасли.

Статус местного образца ранее получил Брюховецкий аграрный колледж. В 2024 году в учреждении планируют дойти до ступени регионального образца.