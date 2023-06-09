В Краснодаре при пожаре в многоэтажке на Сормовской эвакуировали 22 человека

Погибших и пострадавших нет Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре при пожаре в многоэтажке эвакуировали 22 человека. Возгорание произошло в доме на улице Сормовской.

– В 13:54 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание в 9-этажном здании. В 14:02 – локализация пожара на площади 20 м2, – сообщили в пресс-службе УГ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 14:10 было ликвидировано открытое горение, а в 14:14 пожар полностью потушили.

Уточняется, что в результате возгорания погибших и пострадавших нет. При тушении задействовали 10 человек и три единицы техники.