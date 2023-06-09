Ключи от квартир получили 150 семей Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Дольщики проблемного ЖК «Краснодар Сити» получили ключи от квартир. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Два литера открыли мэр Евгений Наумов, прокурор города Александр Лихонин и учредитель компании-инвестора, достроившей объект, – Василий Лещенко.

Жилой комплекс «Краснодар Сити» находится на улице Шоссе Нефтяников, 18. Его начали строить в 2016 году, но позже работы приостановили. В 2021 году стартовала достройка ЖК. Два 25- этажных дома ввели в эксплуатацию в конце марта.

Всего ключи от квартир получили 150 семей.

– Благодаря нашим совместным действиям с инвестором, а также поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева семьи в ближайшее время въедут в новые квартиры, – отметил Евгений Наумов.

В настоящее время в Краснодаре насчитывается 41 долгострой.