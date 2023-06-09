Праздничные мероприятия организуют во всех муниципалитетах Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более двух тысяч мероприятий проведут на Кубани в День России. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, 12 июня во всех муниципалитетах пройдут автопробеги, интеллектуальные турниры, выставки, квесты, праздничные концерты. А более сотни школьников региона торжественно получат первые паспорта гражданина РФ.

При проведении акции «Мой триколор» жители и гости региона получат от волонтеров ленты триколора, флажки России и воздушные шары. А в Краснодаре перед Театром Драмы создадут самый большой национальный флаг из цветов. Его площадь превысит 40 кв. метров. После этого результаты подадут на регистрацию в реестре рекордов страны и международной книге рекордов.

В Новороссийске в День России состоится велопробег. Участник проедут по улицам в футболках белого, красного и синего цветов. В Армавире и Северском районе организуют фестивали национальных культур и ремесел, а в Динском районе проведу первенство региона по пауэрлифтингу.

– Главной площадкой празднования станет краевое торжественное собрание. В нем примут участие выдающиеся жители региона – врачи, деятели науки, труда и искусства, волонтеры, представителей общественных организаций и участники специальной военной операции, – рассказали в пресс-службе администрации края.