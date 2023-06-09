Жителей Кубани предупредили о сильных дождях 10 и 11 июня

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами. Обильные осадки вновь обрушатся на регион 10 и 11 июня.

– В выходные дни небо над Краснодарским краем закроет плотная облачность с небольшими просветами, местами прошумят кратковременные дожди и грозы В отдельных районах ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 10 июня ночью температура воздуха составит +14…19°. Днем столбики термометров поднимутся до +23...28°, а в горах – до +18…23°. На Черноморском побережье днем обещают до +21…26°, а в Краснодаре ночью – до +23…25°.

11 июня ночью столбики термометров покажут +14…19°; днем – до +24…29°. В горах температура воздуха сохранится на уровне +18…23°, на Черноморском побережье ночью - +21…26°. А в краевом центре потеплеет до +26…28°.

Жителей Мостовского, Лабинского, Курганинского, Усть-Лабинского, Отрадненского, Апшеронского, Туапсинского районов и Геленджика предупредили об угрозе подъема воды в реках.

- Предупреждение действует с вечера 9 июня до конца суток 12 июня.