Дети из всех регионов страны отметят День России в «Орленке»

Около 3000 орлят станут участниками образовательных, спортивных и творческих мероприятий.

Почти три тысячи мальчишек и девчонок из всех регионов страны отметят День России в «Орленке». Череда праздничных мероприятий начнется с торжественной линейки, которая пройдет в каждом детском лагере: орлята примут участие в церемонии торжественного поднятия государственного флага и исполнят гимн страны.

- В «Орленке» ребята учатся дружить, слушать и слышать друг друга. Они обмениваются опытом, культурными традициями, получают новые знания и навыки, которые в будущем помогают созидать - делать жизнь вокруг себя лучше, а страну успешнее, - прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Праздничные мероприятия пройдут под девизом «Познаем Россию вместе!». Дети станут участниками лекций и мастер-классов спикеров Российского общества «Знание» на тему истории, науки, искусства и педагогики.

О миссии наставника орлятам расскажет победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» Наталья Герасимова. Педагог встретится с будущими вожатыми - участниками образовательной программы «Профессиональные страты». Учитель пообщается с будущими коллегами на тему коммуникации и расскажет о нюансах детской психологии.

О зарождении государства Российского с ребятами поговорит доктор исторических наук, полковник Владимир Кикнадзе. Общение пройдет в интерактивной форме: дети закрепят знания о государственных символах, героях Отечества и современных достижениях страны.

Юные любители искусства встретятся с художником, почетным академиком РАН Даниилом Федоровым. Живописец проведет ребятам мастер-класс по созданию портрета исторической личности. Его кисти принадлежат изображения таких выдающихся людей как адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов и русский поэт Михаил Лермонтов.

Творческое занятие по исполнительскому мастерству школьникам проведет певец, финалист «Новой Фабрики Звезд», орленок Даниил Данилевский. На встрече с музыкантом мальчишки и девчонки познакомятся с вокальными приемами, освоят навыки актерского мастерства и исполнят песни под гитару.

Завершится праздничный день масштабным концертом: лучшие детские творческие коллективы представят хореографические, театральные и вокальные номера, посвященные Родине.

События Дня России в «Орленке» организованы в партнерстве с Российским обществом «Знание».