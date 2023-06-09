Памятник Иоанну Русскому Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Памятник Иоанну Русскому открыли в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Новый памятник установили на Ростовском шоссе.

На открытии в День памяти Иоанна Русского присутствовали мэр Евгений Наумов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и жители города. Во время церемонии священнослужители совершили чин освящения. А после прочтения молитв митрополит Григорий окропил памятник святой водой.

Автором бронзового памятника Иоанну Русскому стал заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств, скульптор Сергей Олешня. С инициативой создать скульптуру ранее выступил предприниматель Геннадий Бугай.

– Верю, что с появлением этого образа люди будут узнавать больше о подвиге Святого праведного воина Иоанна Русского. В наши дни, когда идет специальная военная операция, история о стойкости и душевной силе святого приобретает особый смысл, – отметил митрополит Григорий.