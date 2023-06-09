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НовостиОбщество9 июня 2023 13:48

В Краснодаре 12 улиц остались без света из-за аварии

На месте работает аварийная бригада
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 12 улиц временно остались без света. Отключение из-за аварии произошло в Западном округе.

– Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «НПЗ-3» и 20 трансформаторных подстанций, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Комсомольской, Рашпилевской, Красина, Кирова, Орджоникидзе, Николая Кондратенко. Без электроэнергии остаются дома по улицам Октябрьской, Постовой, Кубанонабережной, Пушкина, Кирова и Индустриальной.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.