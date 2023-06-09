Краснодарский край передал военно-техническое имущество в зону СВО Фото: пресс-служба администрации региона

Краснодарский край передал военно-техническое имущество в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сотрудникам ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по краю отправили приборы разведки, тепловизиционные приборы наблюдения, автомобильные радиостанции и медицинские рюкзаки первой помощи. Их закупил департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона.

- Обеспечение подразделений Вооруженных Сил РФ и других формирований, участвующих в СВО всем необходимым находится на постоянном контроле, - отметил руководитель краевого департамента Алексей Горбенко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что новую партию гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Сочи. За все время из города-курорта передали более 230 тонн гуманитарного груза.