Горячую воду отключат с 13 по 27 июня Фото из архива КП

В Краснодаре часть многоэтажек останется без горячей воды с 13 по 27 июня. В этот период в краевом центре приостановят работу Краснодарской ТЭЦ.

Специалисты проведут на ТЭЦ и в котельных подготовку к осенне-зимнему сезону.

– Прежде всего, двухнедельное отключение затронет центр города, Комсомольский микрорайон, Черемушки, часть микрорайона Гидростроителей, Пашковский жилой массив, – сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В 2023 году в краевом центре переукладывают несколько крупных магистральных сетей. Специалисты ремонтируют направление «ТЭЦ-Центр города», 1,3 км сетей на магистрали «ТЭЦ-КМР» и свыше 20 км сетей и теплоизоляции на воздушных сетях.