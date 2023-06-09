Гуманитарная помощь направлена в Херсонскую область после просьбы экс-мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Фото: пресс-служба ЗСК

Депутаты Кубани отправили гуманитарную помощь жителям затопленных районов Херсонской области. Напомним, ранее ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС. В результате чего под водой оказались 15 тысяч домов. Затоплены огромные территории Алешкинского и Голопристанского округов. Здесь вода поднялась до чердаков частных домов – на 2,5-3 метра. С просьбой о помощи к депутатам Кубани обратился председатель правительства пострадавшего региона Андрей Алексеенко, ранее занимавший пост главы Краснодара.

В Херсонскую область из Краснодарского края отправили гуманитарный груз. По поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко для пострадавшего региона закупили компьютерную и оргтехнику. Это необходимо, чтобы восстановить работу военно-гражданской администрации Горностаевки. Также направлена помощь для поддержки отрасли ЖКХ. В грузовиках - насосы, средства наружного освещения, бензокосы, продукты и средства первой необходимости.

- столь напряженный период мы системно поддерживаем участников СВО, членов их семей, жителей прифронтовых территорий, — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. - Для депутатов Кубани это — одна из первостепенных задач.