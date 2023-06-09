В детских садах Краснодарского края по нацпроекту создадут 800 новых мест

В этом году по этому нацпроекту возводят три дошкольных учреждения. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В детских садах Краснодарского края по нацпроекту «Демография» создадут 800 новых мест. Об этом сообщают в администрации региона. Как уточняется, на реализацию нацпроекта в 2023 году выделили более 4,4 млрд рублей.

- В рамках нацпроекта реализуем пять регпроектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Спорт – норма жизни», «Укрепление общественного здоровья», - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

По нацпроекту «Демография» в этом году возводят сразу три дошкольных учреждения. Детские сады будут рассчитаны на 800 мест.

Отметим, что по нацпроекту также производят выплаты на третьего ребенка, их в крае получают более 25 тысяч семей. А также региональный маткапитал – это более 4 тысяч ясемей.

- По полисам обязательного медицинского страхования финансируют процедуру ЭКО, - уточняют «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - С начала 2023 года в крае родилось 579 детей.