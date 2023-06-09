Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на двух станциях. Фото: t.me/telerzd

Из Сочи в Гагру начала ходить «Ласточка». В каждом вагоне есть розетки для подзарядки, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, светодиодное освещение. Скоростной поезд состоит из пяти вагонов, и курсирует ежедневно. Согласно расписанию, из Сочи без заезда в аэропорт состав отправляется в 11:54, из аэропорта в 18:52. А из Гагры в Сочи через аэровокзал в 07:30, в аэропорт Сочи в 15:15.

- В зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, Гагрыпш, Абаата, - уточняют в пресс-службе РЖД. - Таможенный и пограничный контроль пассажиры пройдут дважды - на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

Также уточняется, что жители России могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту. Загранник не требуется.

БУДЬ В КУРСЕ!

Билеты на «Ласточки» из Сочи в Гагру и обратно можно приобрести в кассах или на сайте РЖД. Их стоимость — от 850 до 1000 рублей в одну сторону.