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НовостиОбщество9 июня 2023 16:08

Новый авиамаршрут в аэропорт Сочи сократит время полета на 35 минут

Об этом сообщили в Росавиации
Евгения СОРОКА
Допмаршрут будет открыт с 12 июня.

Допмаршрут будет открыт с 12 июня.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация сообщила о новом маршруте на юг после запретов на полеты. С 12 июня самолеты будут следовать по измененной траектории. Благодаря этому время полета сократится на 35 минут, а значит пассажиры смогут добраться до пункта назначения быстрее.

- Разработан и согласован дополнительный маршрут в южном направлении для выполнения полетов в открытые аэропорты, в том числе и Сочи, а также полетам по международным направлениям, - сообщают в пресс-службе Росавиации.

Как уточняется, дополнительный маршрут обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга России. Это позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов.

Напомним, режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодара, Геленджика и Анапы введен с февраля 2022 года. Небо закрыто для гражданских судов из соображений безопасности. Но в штатном режиме продолжает работу аэропорт Сочи.