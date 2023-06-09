Центр объединит спортсменов, которые занимаются различными видами боевых искусств.

В Крыловском районе Кубани открыли современный Центр единоборств. Жители с нетерпением ждали новый спортивный объект. Ведь он объединит спортсменов, которые занимаются различными видами боевых искусств. При этом приходить на тренировку смогут и просто любители спорта.

- Площадь объекта почти 1,5 тысячи квадратных метров, здесь прекрасные соревновательный и тренировочный залы на четыре борцовских ковра, - сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. - Здесь будут тренироваться спортсмены всех возрастов и жители муниципалитета, и я уверен - опытный тренерский состав воспитает будущих чемпионов.

В честь открытия в центре провели показательные выступления по самбо, рукопашному бою, вольной борьбе. Юные спортсмены продемонстрировали свое мастерство. Кроме того, воспитанники отделения танцевального спорта спортшколы «Олимп» подготовили номер.

Напомним, центры единоборств по поручению губернатора построят во всех районах Кубани до конца 2024 года.

- Всего с 2019 года в регионе появилось 134 спортивных объекта, - уточняют в администрации Краснодарского края.