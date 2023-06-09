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НовостиОбщество9 июня 2023 16:56

Между Горячим Ключом и Джубгой на трассе М-4 «Дон» сняли реверсивное движение

Дорожники закончили работы раньше срока
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Дорожники обеспечат до середины сентября непрерывное движение как в сторону побережья Черного моря, так и в Москву.

Дорожники обеспечат до середины сентября непрерывное движение как в сторону побережья Черного моря, так и в Москву.

Фото: Михаил ПАТЛИС

Между Горячим Ключом и Джубгой на трассе М-4 «Дон» сняли реверсивное движение. Об этом сообщают в ГК «Автодор». До начала пика сезона отпусков дорожники смогли закончить первый этап работ.

До 15 сентября 2023 года на М-4 не планируют вести ремонт, а следовательно, и вводить реверсивную схему движения не потребуется.

- Долгосрочные плановые ремонтные работы, в том числе искусственных сооружений и подпорных стен, продолжатся, - уточняют «КП» - Кубань» в «Автодоре». - При этом дорожники обеспечат до середины сентября непрерывное, бесперебойное движение как в сторону побережья Черного моря, так и в Москву.

Напомним, что к началу курортного сезона движение по федеральной трассе А-147 Джубга — граница с Абхазией полностью восстановили в штатном режиме. Реверсивные схемы на всех ремонтных участках сняты.