В ЕДДС сообщений о случившемся не поступало. Фото: krd.ru

Оперштаб Кубани опроверг сообщения о якобы сбитом беспилотнике в Краснодарском крае. Ранее в социальных сетях стал распространяться ролик, на котором сбивают дрон. Но оказалось, что видео не актуальное.

- Это фейк и преднамеренный вброс, - уточняют «КП» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - На самом деле - видео старое, было снято в Крыму, что подтверждает герб Республики, который отчетливо видно на переднем плане.

В оперштабе Кубани также добавили, что в течение дня информация в соцсетях разнилась - в одной группе утверждали, что дрон сбили под Краснодаром, в другой - в районе Ейска, в третьей - в Крымске. Были также сообщения о том, что ЧП случилось в Горячем Ключе.

- Это говорит о преднамеренном характере фейка, - уточняют в оперштабе края. - ЕДДС районов и чрезвычайные службы подтверждают отсутствие каких-либо сообщений и информации, связанной с падением или фактами сбитых беспилотных летательных аппаратов.

Жителей просят не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.