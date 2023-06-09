Вениамин Кондратьев выступил на пленарном заседании III Евразийского конгресса в Сочи

В Сочи прошел Евразийский межправительственный совет и Совет глав правительств СНГ.

В Сочи прошел Евразийский межправительственный совет и Совет глав правительств СНГ. На встречу приехал председатель Правительства России Михаил Мишустин, а также премьер-министры стран ЕАЭС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион вносит весомый вклад в продовольственную независимость страны.

- Регион полностью может обеспечить жителей и гостей практически всеми основным продуктам питания, а по ряду позиций – закрыть потребность в них и в других регионах, - заявил Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, края не нуждается в поставке семян пшеницы, ячменя, риса и сои. Кроме этого, злаковые культуры на постоянной основе поставляют в зарубежные страны. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, доля экспорта составляет 54,5%. Зерно из Краснодарского края поставляют в 50 стран мир.