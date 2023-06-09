Президенты России и Республики Беларусь встретились в Сочи

Президенты обсудили экономические вопросы.

Президент России Владимир Путин и глава Республики Беларусь встретились в Сочи. Они поговорил в неформальной обстановке и полюбовались видами курорта.

По предварительным данным, президенты обсудили экономические вопросы. Помимо этого, поднималась и тема безопасности. Владимир Путин во время встречи подчеркнул, что ситуация остается стабильной.

- Все-таки белорусско-российские отношения являются стержнем. Если вдруг будут вопросы, мы отреагируем. Да, есть экономические вопросы. Они решаются. Есть куда двигаться. Самое главное - мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться, - сказал Александр Лукашенко Владимиру Путину.