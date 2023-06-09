Делегация саммита ЕАЭС посетила коворкинг-центр в Сочи

На базе коворкинг-центра предприниматели изучают построение бизнес-моделей

В Сочи прошла встреча премьер-министров ЕАЭС и стран СНГ. На курорте прилетели представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана. Для гостей провели экскурсию по коворкинг-центру.

- На базе коворкинг-центра предприниматели изучают построение бизнес-моделей, организацию продаж, анализа рынка, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, премьер-министрам наглядно показали деятельность коворкинг-центра. К слову, все предприниматели могут пользоваться бесплатно инфраструктурой данной организации. С начала года услугами уже воспользовались не менее 30 начинающих бизнесменов.