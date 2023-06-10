Что произошло за ночь 10 июня в Краснодарском крае

Что случилось в Краснодарском крае за последние сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП» - Кубань» продолжает следить за всеми событиями в Краснодарском крае. Рассказываем последние новости, произошедшие в регионе.

Следком Кубани возбудил уголовное дело на жителя Краснодара за нападение на ребенка с нарушением слуха. 40-летнему мужчине не понравилось, что его сына обидели и тогда он решил отомстить, ударив ребенка. Сейчас его допрашивают следователи.

Между Горячим Ключом и Джубгой на трассе М-4 «Дон» сняли реверсивное движение. Дорожники закончили работы раньше срока.

Росавиация откроет еще один коридор для коротких полетов между Сочи, Москвой и Турцией. Новый маршрут будет короче и позволит не только сократить время полета, но и перевести авиарейсы в воздушное пространство России. Планируется, что по-новому самолеты начнут летать 12 июня.

Оперштаб Кубани опроверг сообщения о якобы сбитом беспилотнике в Краснодарском крае. В экстренные службы региона не поступали заявки о случившемся.