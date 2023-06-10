Погода в Краснодаре на 10 июня 2023: в городе пройдет дождь, но температура не понизится

Краснодарцам стоит захватить зонты с собой на прогулку. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Территория Кубани попала под влияние теплого сектора циклона. Местами в небе появятся шапки мощных облаков, которые приведут к кратковременным осадкам.

- Утром и днем в Краснодаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-14 метров в секунду, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до 18 градусов, а днем воздух прогреется до +25 градусов. При этом дождь на отметки не повлияет - прохлады не ждем.

Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм ртутного столба. Этот показатель ниже нормы.