Погода в Сочи на 10 июня 2023: курорт зальет солнце

У моря все отдыхающие смогут позагорать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что территория Краснодарского края окажется под влиянием теплого сектора циклона, что принесет в большинство районов дождь, на курортах будет ясно. Так, в Сочи 10 июня прогнозируют солнечную погоду. При этом воздух прогреется до +23 градусов днем, в ночные часы - 18 градусов. Ветер на курорте будет слабым - 4 метра в секунду.

А вот в горах Красной Поляны прогнозируют дождь. Ожидается, что он будет идти в течение всего дня, причем на всех высотах. Температура воздуха днем 21 градус, ночью отметки упадут до +14 градусов.

На вершинах температура днем +12 градусов, в ночные часы - всего 5 градусов выше нуля. Синоптики говорят, что ожидается дождь с грозой, так что какое-то время могут временно не работать канатные дороги.