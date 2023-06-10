Новую школу на Западном Обходе в Краснодаре откроют 1 сентября 2024 года

Школа появится на улице Генерала Брусилова.

Мэр Краснодара Евгений Наумов проверил ход работ по строительству новой школы на Западном Обходе. Учебное заведение сможет принять 1550 учеников. Школа появится на улице Генерала Брусилова.

В настоящее время на объекте работают не менее 100 строителей. Сейчас здесь завершают каменную кладку и монолитные работы. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, школа начнет работать 1 сентября 2024 года.

- В районе Западного Обхода жилые комплексы растут, как грибы после дождя. И количество соцобъектов должно соответствовать этому темпу. Только по такому принципу мы работаем сейчас с застройщиками, - сообщил в своем Telegram-канале Евгений Наумов.