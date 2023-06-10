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НовостиОбщество10 июня 2023 6:46

Девять дорожных проектов завершат в Краснодаре до конца года

Первый почти готов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Реконструкция улицы Циолковского — на финальной стадии.

Реконструкция улицы Циолковского — на финальной стадии.

В Краснодаре в работе находятся девять крупных дорожных проектов. Их планируют завершить до конца 2023 года. Первый объект почти готов.

- Реконструкция улицы Циолковского — на финальной стадии. Движение транспорта по ней уже открыто. Это долгожданная дорога для жителей густонаселенного района, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

К слову, на этой улице находится детский садик. Теперь к дошкольному заведению есть удобный подъезд, тротуары, освещение.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, рабочие завершают благоустройство участка на улице Циолковского.