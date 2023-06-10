Капитальный ремонт в многоквартирных домах Сочи завершили на 50%

Сейчас в работе 70 МКД

План этого года по капитальному ремонту многоквартирных домов в Сочи уже выполнен более чем наполовину.

Реализацию региональной программы мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с коллегами на рабочем совещании. С начала года капремонт полностью завершили в девяти многоквартирных домах. Сейчас в работе 70 МКД. В них, в частности заменят более полусотни лифтов, отремонтируют 15 кровель, и еще для восьми обновят фасады. Также приведут в порядок инженерные сети.

- Курорт занимает одну из лидирующих позиций в регионе по активности, больше жилых объектов попадает в перечень только в краевой столице. В Сочи со всеми структурами, управляющими компаниями и собственниками формируем списки, готовим документы на перспективу. А качество ремонта помогают контролировать активисты ТОС и сами жители. В таком тесном контакте к концу года по региональной программе в общей сложности обновим порядка сотни многоэтажек, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.