Более 10 тонн гумпомощи отправили в Херсонскую область из Краснодарского края

Для гуманитарной помощи были собраны консервы, питьевая вода, кофе, резиновые сапоги, зажигалки, антисептики и предметы гигиены

Администрация Краснодарского края отправила в Херсонскую область более 10 тонн гуманитарной помощи. Товары доставили в пункты временного размещения пострадавших от затопления в Скадовский и Голопристанский районы.

- Для гуманитарной помощи были собраны консервы, питьевая вода, кофе, резиновые сапоги, зажигалки, антисептики и предметы гигиены, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, готовится еще одна фура гуманитарной помощи. Помимо всего вышеперечисленного, в перечень необходимых товаров вошли макаронные и колбасные изделия, хлеб, крупы, масло, чай. Кроме этого, в Херсонскую область отправят посуду, белье, спички, газовые и электрические плиты.